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В Петербурге дворник завел мальчика в свою квартиру и изнасиловал

В Петербурге дворник изнасиловал 13-летнего ребенка

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Depositphotos

В Петербурге мальчик рассказал об изнасиловании дворником в квартире мужчины. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

О произошедшем правоохранительные органы узнали после того, как к ним обратилась местная жительница. По словам женщины, на проспекте Наставников к ней подошел ребенок. Он заявил, что в июле текущего года малознакомый мужчина, который является работником ручного труда, привел мальчика в свою квартиру и там изнасиловал его.

Мать пострадавшего написала заявление в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Патрульный Петербурга», инцидент произошел в Красногвардейском районе города, но заявление от родительницы не поступало. Информация о произошедшем поступила в следственный комитет района. Сейчас проводится проверка, которая поможет выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестный проник на дачный участок россиянки и попытался ее изнасиловать.

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