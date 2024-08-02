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Кремль: дети разведчиков лишь на пути в Россию узнали, что они русские

Песков: дети разведчиков-нелегалов лишь в самолете узнали, что они русские

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Дети российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, которые вернулись на Родину в результате обмена, лишь на пути в РФ узнали, что они русские. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, дети Дульцевых узнали об этом, только когда самолет вылетел из Анкары.

«Когда дети спустились по трапу самолета — они по-русски не говорят, — и как раз (президент России Владимир) Путин их поприветствовал по-испански, он сказал Buenas noches (исп. «доброго вечера». — «Газета.Ru»)», — сказал представитель Кремля.

Он заявил, что накануне эти дети спрашивали у своих родителей, кто это такой их встречает. Они не знали, кто такой Путин, продолжил Песков.

Также он рассказал, что когда эта семейная пара сидела в тюрьме в Словении, у нее не было возможности постоянно видеть своих детей.

«Была реальная угроза, если бы они там остались, лишения родительских прав», — добавил пресс-секретарь.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, были отправлены в Россию, 13 — в Германию, трое — в США. Путин лично встретил в аэропорту Внуково-2 россиян, вернувшихся на Родину в результате обмена.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее в Кремле раскрыли детали обмена заключенными между РФ и США.

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