Путин предложил членам СБ РФ обсудить последние события международной повестки

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает сайт Кремля.

В качестве докладчиков на совещании выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«У нас сегодня несколько вопросов международной повестки, касающихся <…> наших интересов», — отметил глава государства.

До этого в Кремле анонсировали встречу Путина с Совбезом РФ.

28 июня Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ выразил беспокойство возможным размещением Соединенными Штатами Америки своих ракет средней и меньшей дальности в различных регионах мира. Глава государства также отметил, что РФ необходимо начать производство этого вида вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенаторы разрешили признавать нежелательными любые зарубежные организации.