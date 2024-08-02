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Немецкую авиабомбу нашли в Петербурге во время земляных работ

В Петербурге во время земляных работ нашли немецкую авиабомбу

В Петербурге рабочие обнаружили немецкую авиабомбу во время проведения земляных работ. Об этом сообщает МЧС по городу.

По информации министерства, инцидент произошел в Красном Селе на улице Лермонтова, когда там проводились земляные работы. Рабочие обнаружили предмет, похожий на авиабомбу времен ВОВ (Великой Отечественной войны) примерно в 100 метрах от жилых домов.

Прибывшие на место специалисты экстренных служб осмотрели находку и идентифицировали ее как немецкую авиабомбу SD-50. Боеприпас, пролежавший в грунте более 80 лет, аккуратно извлекли и вывезли на специальный полигон для уничтожения.

До этого в Петербурге во время профилактического осмотра каналов обнаружили ржавый боеприпас времен ВОВ в «Зимней канавке». На место нахождения предмета незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. На данном участке реки Мойки перекрыли судоходство.

Ранее в Ленобласти мина времен ВОВ взорвалась в руках мужчины, который пытался ее распилить.

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