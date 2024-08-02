В Ленобласти дикобраз из местного зоопарка прогулялся по улицам Мистолово

Жители Ленобласти заметили дикобраза, который ходил по улицам Мистолово. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на улице Горная. Местные жители обратили внимание на животное, когда оно прогуливалось около подъезда. Петербуржцы стали искать хозяина и выяснили, что дикобраз сбежал из местного зоопарка.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местные группы в соцсетях, местные жители обеспечили сбежавшее животное едой и водой. Спустя некоторое время после побега, зверя забрали в зоопарк.

О том, каким образом дикобраз покинул свой дом, не сообщается.

До этого в Индии тигр сбежал из заповедника. В этот момент в двух километрах от охраняемой зоны с работы возвращались сын и отец. В дороге глава семьи отстал от молодого человека, поэтому последний вернулся домой раньше. Спустя некоторое время родитель не вернулся, поэтому его начали искать.

Выяснилось, что тигр напал на мужчину. Медикам спасти мужчину не удалось. Сын требует от заповедника крупную сумму.

Ранее в Нидерландах девять енотов устроили побег из зоопарка.