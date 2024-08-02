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Песков оставил без ответа вопрос о заключенных на Западе, которые особо важны для РФ

Песков не ответил, каких заключенных с Запада РФ вернула бы в первую очередь

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос, каких российских заключенных в тюрьмах на Западе Россия хотела бы вернуть в первую очередь.

«Это без ответа», — заявил он журналистам.

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«Газета.Ru»

До этого в Кремле раскрыли детали обмена заключенными. Представитель Кремля рассказал, что дети разведчиков-нелегалов, которые 1 августа прилетели в Москву, только в тот момент узнали, что они — русские, до этого они не знали, что имеют отношение к России.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США.

В частности, в РФ вернулись Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии за ликвидацию чеченского полевого командира, а также Артем и Анна Дульцевы, осужденные в Словении за шпионаж. Среди тех, кого получил Запад, оказались журналист WSJ Эван Гершкович, бывший морской пехотинец Пол Уилан, публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в РФ иностранным агентом).

Ранее Кара-Мурза сказал Байдену и своей семье: был уверен, что умру в тюрьме.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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