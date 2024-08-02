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Мигранта заподозрили в ограблении двух пенсионерок в Петербурге

В Петербурге мигранта заподозрили в ограблении двух пожилых женщин

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МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 33-летнего иностранца задержали по подозрению в ограблении пенсионерок. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, два инцидента с ограблением пожилых женщин произошли в районе Васильевского острова. Две пенсионерки в возрасте 84 и 85 лет обратились в полицию с заявлениями о краже сумок, в которых находились документы, телефон, ключи и наличные общей суммой в 6,7 тысячи рублей.

По обоим фактам сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по статье о краже. Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 33-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчину задержали у одного из домов на улице Кораблестроителей. Стражи порядка устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее пермяк избил пенсионера в подъезде ради кражи бутылки лимонада и нарезки.

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