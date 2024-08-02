Российские врачи спасли мужчину с гигантским тромбом

Врачи МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского спасли пенсионера с гигантским тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

По словам медиков, 76-летний мужчина жаловался на боли в животе и отек правой ноги. На диагностике врачи нашли у пациента в нижней полой вене огромный тромб.

«Нижняя полая вена – самая крупная в организме, она располагается в брюшной и грудной полостях и впадает в правое предсердие. В любой момент тромб мог мигрировать в правые отделы сердца, а затем в легочную артерию и ее ветви», — пояснила заведующая отделением клинической функциональной диагностики больницы Евгения Ещерекоева, охарактеризовав это состояние как очень опасное.

Врачи провели мужчине удаление тромба с последующей установкой специальной ловушки-фильтра — устройства, которое предотвращает миграцию тромба в легочную артерию при возможном развитии заболевания.

Размер удаленного тромба составил 11 сантиметров.

Сейчас пенсионера уже выписали, он чувствует себя хорошо.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с 12-сантиметровым флотирующим тромбом.