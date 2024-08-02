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Четырехлетний мальчик выжил после падения с 16-го этажа

Oddity Central: во Франции 4-летний мальчик упал с 16-го этажа и остался жив

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Shutterstock

Во Франции четырехлетний мальчик выжил после падения с 16-го этажа, пишет Oddity Central. По словам медиков, ребенок получил незначительные травмы.

Инцидент произошел в центральной Франции. Четырехлетний мальчик по имени Энцо находился в своей комнате, когда его отец Джи услышал плач. Мужчина побежал к сыну, но не смог открыть дверь, так как дошкольник случайно запер ее на замок, что и вызвало панику у ребенка. К тому моменту, когда француз выломал дверь, плач прекратился, и он увидел открытое окно.

Выбежав на балкон, Джи увидел Энцо, лежащего на покрытой травой крыше аптеки. Опасаясь худшего, мужчина побежал вниз к ребенку и увидел, что тот двигается, и только небольшая царапина на ноге свидетельствовала о его падении.

«Он был в сознании, у него была только небольшая царапина на ноге», — вспоминает мужчина.

Мальчика отвезли в больницу, где он провел семь дней. Врачи не нашли у него повреждения внутренних органов.

«Я не была верующей, но теперь уверовала», — добавила мать Энцо.

Ранее врачей удивила африканка, которая не ест и не пьет 16 лет.

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