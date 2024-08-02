Полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Троицке, облокотившись на москитную сетку

В Челябинской области ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты. Об этом со ссылкой на источник в медицинской сфере сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Троицке. Полуторагодовалый ребенок забрался на подоконник и навалился на москитную сетку — она не выдержала и малолетний упал с высоты второго этажа.

В результате ребенка с большим количеством травм доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, переломы височной и теменной кости, множественные ушибы и ссадины. Сейчас специалисты борются за его жизнь.

До этого в Петербурге трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Когда отец ребенка отлучился в соседнюю комнату, он залез на подоконник и в результате выпал с высоты третьего этажа.

Ранее в Братске полуторагодовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа.