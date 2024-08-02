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Украинский дрон-камикадзе атаковал рынок в Донецке

При ударе дрона-камикадзе по рынку в Донецке пострадали шесть человек

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рынок в Донецке при помощи дрона-камикадзе, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

«Одного в голову и руку ранило, другого в ногу, одного работника рынка поранило, и еще одного в плечо и ногу. Всего шесть человек ранило. Это ужас, столько крови было», — рассказала агентству свидетельница происшествия Галина.

Корреспондент РИА уточнил, что украинские войска атаковали рынок, расположенный в поселке шахты Абакумова в Кировском районе Донецка.

По его словам, удар пришелся на дорогу в непосредственной близости к торговым рядам. В результате на месте взрыва образовалась воронка.

Продавец одного из магазинов на рынке рассказала, что атаки ВСУ на этот район происходят регулярно.

До этого солдаты ВСУ с помощью дронов-камикадзе нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей.

Ранее силы ПВО сбили шесть беспилотников над двумя регионами России за ночь.

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