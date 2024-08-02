Тело девочки достали из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Спасатели достали тело ребенка из-под завалов пятиэтажного жилого дома, который накануне частично обрушился в Нижнем Тагиле. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Предварительно, это девочка», – сказано в сообщении министерства.

2 августа стало известно, что спасатели пытаются найти трех детей после частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле.

Два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле обрушились утром 1 августа в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где находится дом, введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «Выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 20 человек, среди них девять детей.

Ранее кота спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.