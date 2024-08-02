Неизвестный проник на дачный участок россиянки и попытался ее изнасиловать

В Челябинской области неизвестный проник к женщине на дачу и попытался ее изнасиловать. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел в одном из садовых товариществ Магнитогорска. Предварительно, неизвестный мужчина перелез через ограду и проник на дачный участок местной жительницы. Злоумышленник затащил хозяйку, которая находилась на территории, в дом и попытался изнасиловать. Однако совершить задуманное у него не получилось, и вскоре преступник скрылся.

После произошедшего пострадавшая написала заявление в правоохранительные органы. Женщина детально описала внешность нападавшего — с ее слов составили фоторобот. Стражи порядка изъяли с места происшествия биологический материал и приступили к поискам злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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