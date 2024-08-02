В России завершился масштабный экзамен на знание ПДД

В России завершился крупный социально-образовательном проект от «Авто.ру» «Большой экзамен ПДД», в рамках которого более 1,2 млн человек приняли участие. Участники смогли проверить и улучшить свои знания правил дорожного движения, сообщает пресс-служба «Авто.ру».

Дольше всего участники думали над вопросами на знание парковки по четным и нечетным дням. Среднее время на размышление над этими вопросами составило 35 секунд.

Самым сложным оказался вопрос о нарушении правил парковки электромотоцикла в зоне действия знака «Для электромобилей» (8.4.3.1), на который неверно ответили 91% участников.

Лучше всего участники отвечали на вопрос об обязанностях водителя в случае дорожно-транспортных происшествий (98% участников верно ответили, что нужно незамедлительно остановить и не трогать с места транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки).

Как отметила руководитель сервиса «Авто.ру» Ксения Зарецкая, с каждым годом в экзамене принимают участие все больше человек, а результаты постоянно улучшаются.

«Главная цель нашего проекта — это повышение безопасности и общей культуры на дорогах со стороны всех участников», — сказала она.

По итогам экзамена средний результат превысил 35 баллов из 60 (на 1 балл выше, чем в 2023 году). Также в этом году более 100 тыс. участников набрали более 45 баллов (70 тыс. в 2023 году). В среднем на одну попытку у них уходило чуть больше 3,5 минут.

По словам руководителя проектов новой мобильности Департамента транспорта Москвы Полины Стасюк, большой экзамен ПДД помогает информировать жителей об изменениях в правилах и развивать безопасное движение на дорогах.

«Для Департамента транспорта Москвы результаты, показанные участниками проекта, — это возможность качественного исследования того, насколько хорошо водители, пешеходы и владельцы СИМ знакомы с правилами», — сказала она.

Лидерами по количеству участников стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Екатеринбург и Свердловская область.

Самый высокий средний балл (37) набирали жители Санкт-Петербурга.