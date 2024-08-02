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На Красной площади состоялось празднование «Ильина Дня»

Празднование «Ильина Дня» назвали доброй московской традицией

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В Москве 2 августа на улице Ильинка и Красной площади состоялось празднование «Ильина Дня» и 94-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, сообщает оргкомитет праздника.

В рамках праздничных мероприятий действующие офицеры, воины, воспитанники военно-патриотических клубов и ветераны ВДВ собрались на Ильинке и совместно с духовенством и прихожанами Русской православной церкви прошли крестным ходом к Лобному месту на Красную площадь. Там участники в молитве почтили память покровителя Воздушно-десантных войск – пророка Божия Илию.

Как рассказал президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, улица Ильинка является одной из старейших в Москве на территории некогда существовавшего Китай-города.

«Ильинкой улицу стали называть уже в шестнадцатом веке после постройки Ильинского монастыря с главной церковью в память Илии Пророка, стоявшей на Дмитровском Крестце», — сказал он.

По его словам, решение о совместном праздновании «Ильин День» и чествовать пророка Божию Илию было принято в 2003 году главой ТПП РФ Евгением Примаковым. Катырин подчеркнул, что за годы проведения праздник приобрел крупные масштабы и стал не просто общегородским, а даже всероссийским.

В свою очередь, настоятель храма пророка Божия Илии, протоиерей Андрей Речицкий напомнил, что своими корнями праздник «Ильин День» уходит в XVI-XVII век.

«Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии на Ильинке, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен святому пророку Божию Илие», — отметил он.

По его словам, сегодня праздник обрел новую форму став общественно-церковным мероприятием и московской традицией.

В этом году после праздничного богослужения командование ВДВ и администрация столицы поздравили. Кроме того, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища вместе со сводным военным оркестром ВДВ и воспитанниками военно-патриотических клубов торжественно прошли парадными расчетами.

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