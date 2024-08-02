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Врач предупредила об опасности жареной еды для здоровья

Врач Косенкова: жареная еда может вызвать онкологические заболевания

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Жареная еда может негативно отразиться на психическом здоровье человека, а также привести к развитию онкологических заболеваний. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова.

«При жарке и запекании продуктов происходит реакция Майяра — это взаимодействие сахара с аминокислотами, пептидами и белками. Образуется химическое вещество — акриламид, принятое Международным агентством по изучению рака как канцероген. <...> Акриламид негативно воздействует на гормональный фон, может способствовать возникновению онкологических заболеваний», — уточнила эксперт.

По словам врача, это также негативно влияет на систему желудочно-кишечного тракта, особенно, на печень и поджелудочную железу. Помимо этого, употребление пережаренных продуктов может вызвать болезнь Альцгеймера и проблемы с координацией и памятью. В качестве альтернативы Косенкова рекомендует готовить пищу другими способами, например, варить или тушить.

Ученые из колледжа при Ирландском национальном университете в Корке установили, что западный рацион питания (избыточное потребление жареного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов) повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) и колоректального рака.

Ранее были названы продукты, от которых стоит отказаться при проблемах с кожей.

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