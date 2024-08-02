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В Москве произошел сбой в информационной системе судов общей юрисдикции

В Москве произошел технический сбой в информационной системе судов

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Александр Полегенько/РИА «Новости»

В комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) произошел технический сбой. Информацию об этом опубликовала пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В сообщении отмечается, что инженеры экстренно занялись устранением неполадок.

В пресс-службе судов пообещали дополнительно сообщить о восстановлении работы КИС СОЮ.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

В апреле в Московском регионе произошел массовый сбой базы ГИБДД. В отделениях ведомства образовались длинные очереди, из-за которых водителям приходилось по несколько часов ждать, чтобы получить или обменять права, а также зарегистрировать автомобиль. Позже стало известно, что сбои в базе ГИБДД фиксируют по всей России. Выяснилось, что неполадки зафиксировали сразу после обновления базы ФИС ГИБДД-м.

Ранее россияне массово пожаловались на работу YouTube.

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