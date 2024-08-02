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В Москве мужчина загорелся в здании МФЦ

Shot: в Москве спасли мужчину, который загорелся в здании МФЦ

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FotograFFF/Shutterstock

В здании многофункционального центра (МФЦ) по столичному району Ясенево загорелся мужчина. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации СМИ, инцидент произошел на Новоясеневском проспекте в Москве. К месту происшествия направились экстренные службы.

Как уточнил Telegram-канал, загоревшегося мужчину успели спасти. Врачи зафиксировали у него ожоги головы и шеи. На текущий момент специалисты экстренно госпитализируют мужчину. При этом причины произошедшего пока не уточняются.

В начале августа в помещении трансформаторной подстанции в Казани обнаружили мужчину и женщину. По предварительной информации, обоих ударило током. Состояние пострадавших было крайне тяжелым.

29 июля в Богучанском районе Красноярского края школьник получил удар током в 10 тысяч вольт, когда пытался украсть медные провода на электроподстанции. Спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

Ранее водитель «Газели» чуть не сгорел из-за вспыхнувшего генератора и попал на видео.

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