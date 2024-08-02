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Россиянам рассказали о пользе аминокислот для здоровья

Специалист Красовская: аминокислоты влияют на состояние кожи

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Shutterstock

Аминокислоты необходимы организму для нормальной работы тканей, внутренних органов, а также состояния кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала генеральный директор медицинской лицензированной клиники ООО «СК Инессы Красовской» Инесса Красовская.

Она уточнила, что они бывают заменимые и незаменимые. К первым относятся те, которые организм может синтезировать самостоятельно или получить из продуктов, например, аргинин, аспарагин, глутамин, глутаминовая кислота и другие. Ко второй группе она отнесла валин, лейцин, изолейцин, треонин, метионин и другие.

«Их основным поставщиком в организм человека являются животные белки: те, что содержатся в продуктах животного происхождения. Это рыба, мясо, морепродукты, яйца и молочные продукты. И если мы замечаем вышеуказанные изменения нашего организма, значит происходит дефицит аминокислот», — отметила Красовская.

Ученые из Копенгагенского университета до этого выяснили, что пищевые волокна в составе растений играют решающую роль в определении баланса между производством полезных и вредных веществ, влияя на поведение бактерий в толстой кишке и использование ими аминокислоты под названием триптофан из белковой пищи.

Ранее ученые остановили рост рака печени у мышей с помощью диеты.

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