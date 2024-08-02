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Полицейские Петербурга открыли стрельбу по машине пьяного иностранца, чтобы его задержать

В Петербурге полицейские со стрельбой задержали иностранца на Hyundai

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Shutterstock

В Петербурге поймали мужчину, для задержания которого они применили табельное оружие. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление МВД региона.

Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить автомобиль марки Hyundai, который направлялся в сторону Литейного моста. Вместо того, чтобы затормозить, мужчина за рулем увеличил скорость и попытался скрыться.

«Было организованно преследование нарушителя с включенными специальными светозвуковыми сигналами», – сообщается в публикации.

Так как мужчина продолжал создавать угрозу здоровью других участников движения, один из полицейских выстрелил в воздух. Только после этого водитель остановился на Пискаревском проспекте.

Выяснилось, что за рулем сидел 26-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Нарушителя доставили в отдел, где в отношении него составили несколько административных протоколов», – сообщает издание.

После задержания выяснилось, что иностранец нарушил миграционное законодательство.

Ранее полицейские открыли огонь, чтобы задержать мужчину, который гулял по Анапе с тесаком.

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