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Два иностранца избили и похитили девушку в Подмосковье ради 5 млн рублей

В Подмосковье арестовали мужчин, избивших и похитивших девушку ради 5 млн рублей

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Shutterstock

В Подмосковье двух мигрантов обвинили в похищении девушки ради вымогательства 5 млн рублей. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 28 июля в городе Королев. Двое мужчин в отеле «Новые Горки» избили свою знакомую, а затем похитили ее на автомобиле и стали требовать 5 млн рублей, которые та якобы украла у одного из злоумышленников. Позже они вывезли ее в город Красногорск, где поменяли машину и направились в другой регион, однако по пути их остановили сотрудники ДПС — девушка успела сообщить им о своем похищении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантам предъявили обвинение в похищении и вымогательстве. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября. Следователи устанавливают прочие детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое москвичей похитили молодого человека в Челябинске ради 500 тысяч рублей.

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