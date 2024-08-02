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СФ одобрил закон о штрафах за нарушение требований по теробороне

СФ одобрил закон о штрафах до 50 тыс. рублей за неисполнение задач по теробороне

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 50 тыс. рублей для должностных лиц за нарушение требований в области территориальной обороны. Об этом сообщает ТАСС.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях появилась соответствующая статья, согласно которой за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом органа исполнительной власти возложенных на него обязанностей по организации мероприятий по территориальной обороне устанавливается штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Согласно поправкам, рассматривать такие административные дела будут военные комиссариаты.

По действующему законодательству РФ, территориальная оборона ведется на территории страны или в отдельных ее местностях, где объявлено военное положение. Также ее организуют для борьбы с диверсантами иностранных государств, а также незаконными вооруженными формированиями.

В июле депутаты от партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог до 600 тыс. рублей.

Ранее в Совфеде поддержали новый закон о налоговой политике.

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