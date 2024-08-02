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Совфед одобрил наказания за участие в любых нежелательных организациях

Совфед одобрил проект о наказании за участие в любых нежелательных организациях

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Совет Федерации 2 августа на пленарном заседании одобрил законы, устанавливающие административную и уголовную ответственность за участие в работе любых нежелательных на территории России организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас наказание грозит лишь за участие только в иностранных и международных неправительственных организациях, деятельность которых была признана нежелательной в РФ. Законы предусматривают введение ответственности за участие, в том числе, в нежелательных организациях с участием органов власти иностранных государств.

В результате за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком на четыре года. За организацию подобного объединения предлагается лишать свободы на шесть лет.

Второй одобренный закон вносит поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части расширения перечня нежелательных организаций, за участие в которых грозит наказание.

За участие в деятельности любой нежелательной организации, если это не уголовное преступление, в законодательстве России предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 5 до 100 тысяч рублей в зависимости от того, кто перешел закон.

Ранее американский центр исследований CSIS признали нежелательным в России.

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