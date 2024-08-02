Суд приговорил жительницу Запорожской области к 15 годам за госизмену

Запорожский областной суд приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным суда, 47-летняя Оксана Иванченко, жительница поселка городского типа Акимовка Запорожской области, в мае 2023 года собрала и отправила через мессенджер представителю иностранного государства (страна не называется) информацию о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а также адрес военной комендатуры.

Отмечается, что переданные женщиной сведения являлись достоверными и могли быть использованы Украиной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, то есть против безопасности России.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Иванченко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Ранее суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене.