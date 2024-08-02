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Суд приговорил жительницу Запорожской области к 15 годам за госизмену

Суд приговорил россиянку Оксану Иванченко к 15 годам колонии за госизмену

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Запорожский областной суд приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По данным суда, 47-летняя Оксана Иванченко, жительница поселка городского типа Акимовка Запорожской области, в мае 2023 года собрала и отправила через мессенджер представителю иностранного государства (страна не называется) информацию о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил России, а также адрес военной комендатуры.

Отмечается, что переданные женщиной сведения являлись достоверными и могли быть использованы Украиной для нанесения огневого поражения по местам дислокации ВС РФ, то есть против безопасности России.

Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Иванченко к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год.

Ранее суд заочно арестовал бывшего вице-президента Газпромбанка по делу о госизмене.

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