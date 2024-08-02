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На Невском проспекте в Петербурге просел асфальт

На Невском проспекте в Петербурге просел асфальт и появились глубокие колеи

Просадка асфальта и образование колеи глубиной до 8 сантиметров зафиксированы на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила городская прокуратура.

В ведомстве сообщили, что проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Специалистами установлено, что дорожное покрытие Невского проспекта имеет дефекты – колеи глубиной до 8 см и просадки полотна.

Ненадлежащее состояние дорог в центре города также выявлено на Кирочной, Фонтанной, Фурштатской, Ярославской и Пятой Советской улицах, на Кузнечном, Виленском и Басковом переулках.

В июле депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за некачественный ремонт дорог. Парламентарии предложили штрафовать юрлиц за подобное нарушение на 600 тыс. рублей, а должностных лиц — на 40-50 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что каждый третий водитель ездил на машине с неисправностями из-за слишком дорогого ремонта.

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