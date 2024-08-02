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Россиянин дважды выстрелил знакомому в голову на базе отдыха в Приморье

В Приморье мужчина дважды выстрелил знакомому в голову на базе отдыха

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Haggardous50000/Shutterstock

В Приморье мужчина после ссоры со знакомым дважды выстрелил ему в голову. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 2 августа на базе отдыха «Духово» в поселке Пластун в Тернейском районе. Мужчина в ходе конфликта со своим знакомым 1988 года рождения не менее двух раз выстрелил ему в голову из оружия ограниченного поражения.

В результате пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценили как тяжелое. Подробности его состояния не уточняются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на физическое устранение. Расследование поставлено на контроль в прокуратуре региона, детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого стало известно, что в Иркутской области 52-летнего мужчину будут судить по делу о стрельбе из ружья по подросткам. У него изъяли оружие, порох, дробь и патроны. Отмечается, что перед содеянным мужчина употребил алкоголь.

Ранее петербуржец выстрелил из самодельной рогатки девушке в лицо и сломал ей нос.

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