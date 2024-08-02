На Украине планируют повысить тарифы на коммунальные услуги

Повышение тарифов на ряд коммунальных услуг на Украине может начаться со следующего года. Такой прогноз дает Нацбанк страны, передает РИА Новости.

По данным агентства, на Украине на время военного положения действует мораторий на повышение тарифов для населения на газ, отопление и горячую воду.

«Мораторий на повышение отдельных тарифов на услуги ЖКХ для населения еще некоторое время будет ограничивать рост административных цен», — сообщили в Нацбанке Украины.

В ведомстве добавили, что их постепенное приведение к рыночным уровням, которое, согласно предположениям аналитиков, начнется с 2025 года.

До этого глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил, что власти страны планируют осенью повысить тарифы на газ и отопление.

Кроме того, эксперты спрогнозировали, что на Украине с осени ускорится рост цен на продовольствие. По данным аналитиков, если весной некоторые продукты питания не дорожали, то с июня цены на муку и хлеб начали ползти вверх. В настоящее время эта тенденция продолжается.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.