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В России подскочил спрос на семейные фотосессии

«Авито Услуги»: спрос на семейные фотосессии подскочил в России в 15 раз

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Shutterstock

Россияне в 2024 году стали организовывать семейные фотосессии в 15 раз чаще, при этом фотографы начали предлагать соответствующую услугу в восемь раз чаще, чем в 2023 году. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе портала «Авито Услуги», специалисты которого проанализировали запросы граждан на различные услуги.

«В июле 2024 года в топ услуг по абсолютным показателям спроса вошли: услуги аниматоров, «мастеров слова» по созданию экспресс-поздравлений, организаторов рыбалки и гидов, которые проводят индивидуальные экскурсии. Кроме того, в хорошую погоду многие россияне предпочитают проводить время на природе: в топ самых популярных услуг вошли аренда беседки и площадки», — сообщили в пресс-службе портала.

Помимо этого, за последний месяц в России подскочил спрос на организацию сплавов (на 73%) и походов (на 63%). Летом среди россиян востребованы услуги «знатоков» рыбной ловли и организаторов индивидуальных экскурсий — интерес к ним вырос на 42% и 40% соответственно.

Опрос медиахолдинга Rambler&Co и «СберСпасибо» до этого показал, что более трети россиян (35%) предпочитают брать отпуск в августе, 23% — в июле, а 10% любят отдыхать в июне. Аналитики сообщили, что 18% опрошенных вообще не берут отпуск летом, а 5% отдыхают три летних месяца подряд.

Ранее сообщалось, что каждый третий водитель ездил на машине с неисправностями из-за слишком дорогого ремонта.

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