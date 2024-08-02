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На Кубани совершено покушение на главу одной из крупнейших агрокомпаний региона

Mash: в Краснодарском крае совершено покушение на главу местной агрокомпании

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Shutterstock

В Краснодарском крае совершено покушение на генерального директора одной из крупнейших агрокомпаний региона. Речь идет о 46-летнем главе ОАО «Незамаевское» Алексее Гришаноке, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, в ночь с 31 июля на 1 августа во дворе дома мужчины произошел взрыв. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте два спусковых рычага и фрагменты оболочки гранаты.

Сам Гришанок заявил в беседе с Mash, что ему не поступали угрозы. Мужчина также никого не подозревает в покушении на него. Полиция разыскивает неизвестных.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ОАО «Незамаевское» было основано в 1934 году. Агрокомпания занимается растениеводством, животноводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

До этого сообщалось, что в Белгородской области было совершено покушение на бывшего мэра Купянска (Харьковская область) Геннадия Мацегору — в него стреляли. С огнестрельными ранениями он был экстренно доставлен в столицу в тяжелом состоянии. В результате произошедшего он не выжил.

Ранее жителю Алтайского края вынесли приговор за покушение на госизмену и теракт.

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