Генпрокуратура предостерегла законодателей от принятия нового закона по мигрантам

Генеральная прокуратура России опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля может ограничить права законопослушных российских граждан. Об этом представитель надзорного ведомства заявил на заседании профильного комитета Совета федерации, где рассматривались соответствующие поправки, передает «Коммерсантъ».

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству 1 августа поддержал и рекомендовал сенаторам одобрить на пленарном заседании 2 августа законы, нацеленные на ужесточение миграционного контроля. Поправки, в частности, предоставят полиции право выдворять иностранцев из России за ряд нарушений без решения суда.

Сведения о таких лицах будут вносить в реестр «контролируемых лиц». Такие мигранты будут ограничены в ряде прав и свобод. Например, они не смогут купить дом, открывать банковские счета, получать водительские права, регистрировать брак, а также юридические лица или ИП.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что в целом закон отвечает сложившейся политической обстановке в России и ожиданиям общества. Однако, как он заметил, поправки позволят полицейским проникать в жилище без согласия проживающих в нем лиц лишь при наличии «достаточных оснований полагать», что там находится «контролируемое лицо».

Один из авторов инициативы депутат Дмитрий Вяткин заверил, что аргументы прокуратуры будут приняты во внимание.

Ранее Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов.