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Психолог рассказала, почему дети и взрослые боятся клоунов

Психолог Игонина: необычный внешний вид клоунов может пугать детей

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Негативное восприятие, сформированное под влиянием массовой культуры, может вызвать боязнь клоунов у детей и взрослых. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Она отметила, что если в российской и советской культуре эти персонажи обычно были носителями добра, шуток и позитива, то на Западе образ клоуна был пугающим. Например, в созданном Стивеном Кингом романе «Оно» и фильме, снятом по его мотивам. Эксперт добавила, что маленькие дети могут бояться клоунов из-за их необычного внешнего вида и поведения.

«Как правило, у клоунов очень яркий, сильно отличающийся от обычного лица человека грим, цветной парик, характерный костюм с огромными башмаками. Он громко говорит и активно жестикулирует. Все это было придумано, чтобы выделяться на арене цирка, далеко от зрителей. Вблизи же такой образ, как, например, и Дед Мороз, может детей скорее пугать, чем привлекать – особенно, малышей», — пояснила Игонина.

Единственная в России цирковая соло-клоунесса Ксения Зубова в интервью «Газете.Ru» до этого рассказала, что в ее профессии очень важно уметь импровизировать и смешно реагировать на необычные ситуации.

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