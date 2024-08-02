Россиянка продала участок и слетала в Москву, чтобы отдать аферистам 12 млн рублей

Пожилая жительница Амурской области продала земельный участок и отдала мошенникам более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Россиянка играла в игру на телефоне и заметила рекламу о дополнительном доходе. После перехода по ссылке она пообщалась с представителем компании и доверилась ему. В результате она отправила ему 2,2 миллиона рублей, из них часть взяла в кредит. Позже она смогла вывести 81 тысячу рублей.

Когда мужчина узнал о том, что россиянка продала земельный участок за 9,5 миллиона рублей, он предложил отдать ему всю сумму и таким образом увеличить прибыль. Чтобы банки не приняли отправку средств за подозрительную активность, женщина самостоятельно прилетела в Москву, где передала деньги молодому человеку.

Когда женщина «заработала» $49 тысяч, она не смогла вывести деньги.

«Она тут же связалась с аналитиком, который посоветовал оформить кредит. Только после этого амурчанка поняла, что ее обманули. Общая сумма ущерба составила около 12 млн рублей», – поделились в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас причастных к произошедшему лиц ищут.

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