Россиянам рассказали о способах мошенничества с арендой жилья в путешествии

Туристы, которые планируют арендовать жилье в путешествии, могут столкнуться с мошенничеством в виде подмены квартиры. Об этом «Москве 24» рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

По его словам, в этом случае недобросовестные арендодатели могут присылать фото жилья с хорошим ремонтом, который не соответствует действительности.

«Недобросовестные люди надолго арендуют квартиру и без ведома собственника предлагают ее в субаренду. Так что тут не исключен сюрприз: в любой момент может объявиться сам владелец и попросить путешественников освободить помещение. Поэтому перед тем, как снять квартиру, нужно тщательно проверять документы», — продолжил Шмелев.

Помимо этого, съемщиков могут обвинить в поломке мебели или техники, даже если они уже находились в плохом состоянии до его приезда, отметил эксперт. Поэтому они рекомендует заключать акт приема-передачи помещения и зафиксировать все выявленные при осмотре квартиры недостатки.

Юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что при сдаче квартиры необходимо заключать договор аренды с квартиросъемщиками, чтобы избежать неприятностей.

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