На скотоводческой ферме в Китае выявили сибирскую язву

Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в провинции Шаньдун в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«У пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой, симптомы проявляются в легкой форме», — передает телеканал.

По данным СМИ, несколько случаев заражения человека сибирской язвой зафиксировали на животноводческой ферме в районе городского округа Ляочэн в провинции Шаньдун. После этого питомник закрыли и провели санитарную обработку.

В июне в Техасе владелец ранчо заразился сибирской язвой, после того как разделал и употребил в пищу ягненка.

До этого сообщалось, что в Орегоне врачи спасли местного жителя, который заразился бубонной чумой от домашней кошки.

Ранее россиянку осудили за продажу мяса, зараженного сибирской язвой.