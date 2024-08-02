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На скотоводческой ферме в Китае выявили сибирскую язву

Сибирскую язву выявили у 5 работников скотоводческой фермы в Китае

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China Daily/Reuters

Заболевание сибирской язвой выявили у пятерых работников скотоводческой фермы в провинции Шаньдун в Китае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«У пятерых сотрудников питомника, которые имели прямой контакт с животными, диагностировали кожную форму заболевания сибирской язвой, симптомы проявляются в легкой форме», — передает телеканал.

По данным СМИ, несколько случаев заражения человека сибирской язвой зафиксировали на животноводческой ферме в районе городского округа Ляочэн в провинции Шаньдун. После этого питомник закрыли и провели санитарную обработку.

В июне в Техасе владелец ранчо заразился сибирской язвой, после того как разделал и употребил в пищу ягненка.

До этого сообщалось, что в Орегоне врачи спасли местного жителя, который заразился бубонной чумой от домашней кошки.

Ранее россиянку осудили за продажу мяса, зараженного сибирской язвой.

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