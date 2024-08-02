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Стала известна причина столкновения поезда Уренгой – Москва с грузовиком в Пермском крае

В Пермском крае поезд сбил грузовик по вине водителя автомобиля

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Depositphotos

Причиной аварии с участием поезда УренгойМосква в Пермском крае стали действия водителя грузовика. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

По версии источника, водитель выехал на пути вне переезда. В этот момент к средству передвижения приближался поезд, который в результате сбил его. При этом машинист пытался затормозить, но из-за расстояния между машиной и составом маневр не помог избежать столкновения.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались», – поделились в пресс-службе.

В результате были повреждены внешние элементы локомотива. Автомобиль получил серьезные повреждения.

На данный момент создан оперативный штаб, который поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе напомнили водителям о необходимости соблюдать бдительность при пересечении железнодорожных путей.

Авария произошла утром. По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, никто из пассажиров поезда не пострадал. Водителю оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в Якутии десять человек пострадали в аварии с грузовиком.

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