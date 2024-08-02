Мужчину, похитившего повздорившего с его дочерью ребенка, арестовали во Владивостоке

Во Владивостоке мужчину, похитившего чужого ребенка из-за своей дочери, заключили под стражу. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Сообщается, что жителя региональной столицы 1983 года рождения заключили под стражу на месяц и 30 суток. Прокуратура признала законным возбуждение в отношении мужчины уголовного дела по статье о незаконном лишении свободы.

По версии следствия, инцидент произошел 30 июля на улице Ладыгина. Фигурант подъехал на автомобиле во двор, схватил девятилетнего ребенка и насильно усадил его в салон своей машины. После этого мужчина отвез его в другой двор и потребовал извиниться перед своей дочерью, с которой у мальчика произошел конфликт.

До этого россиянина отправили под стражу после похищения младенца в Москве. На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина подбежал к женщине и выхватил у нее ребенка.

Ранее двое москвичей похитили молодого человека в Челябинске ради 500 тысяч рублей.