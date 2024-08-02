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В Тюмени россиянка сбила двухлетнего ребенка и пожилую женщину

В Тюмени машина наехала на двухлетнего ребенка

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Тюмени. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на улице Клары Цеткин. По предварительной информации, водитель на автомобиле марки Lada выезжала с парковки задним ходом, но не заметила, что мимо проходили пожилая женщина и ребенок.

В результате двухлетняя девочка получила травму. О том, в каком состоянии она находится, не сообщается.

На данный момент специалисты ведомства выясняют все обстоятельства ДТП.

До этого в Петербурге женщина на машине сбила ехавшего на велосипеде школьника в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате подросток получил ушибы предплечья и голеностопа. В больницу его привезли в состоянии средней степени тяжести.

После инцидента специалисты ответственного ведомства организовали проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина за рулем Mercedes-Benz сбил табун лошадей в Иркутской области.

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