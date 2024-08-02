В Замбии арестовали россиянина за попытку вывезти валюту

Гражданина России арестовали в Замбии за попытку вывезти крупную партию валюты четырех стран Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством он опроверг информацию Agence France-Presse (AFP), которое со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба писало, что в этой стране были освобождены под залог россиянин и его коллега-гражданин США, задержанных при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских государств.

«Не прекращено (дело. — «Газета.Ru»), никто не выпускал меня под залог. Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать», — сказал гражданин РФ.

По словам мужчины, он и американец провели ночь в СИЗО.

Как заявил россиянин, он обвиняется в отмывании денег. Он отметил, что вся валюта, на которую есть сопровождающие документы, была ввезена в Замбию легально. Арест произошел при попытке задекларировать валюту, уточнил гражданин РФ.

Он также сообщил, что, по мнению адвокатов, единственным их проступком являлось нарушение валютного законодательства, но это по закону полагается лишь штраф в размере $500. Россиянин пояснил, что он и его коллега приобрели малавийскую валюту, которая считается неконвертируемой.

«Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег», — добавил гражданин РФ.

До этого в Таиланде задержали россиянина по подозрению в продаже поддельных паспортов.

Ранее россиянина задержали за перевод средств в поддержку ВСУ.