Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Замбии арестовали россиянина за попытку вывезти валюту

Арестованный в Замбии россиянин опроверг сообщение об освобождении под залог

close
100%
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Гражданина России арестовали в Замбии за попытку вывезти крупную партию валюты четырех стран Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с агентством он опроверг информацию Agence France-Presse (AFP), которое со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба писало, что в этой стране были освобождены под залог россиянин и его коллега-гражданин США, задержанных при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских государств.

«Не прекращено (дело. — «Газета.Ru»), никто не выпускал меня под залог. Паспорта отобрали, телефон отобрали... Мы сидим в отеле под расследованием, вот в такой ситуации, без возможности выехать», — сказал гражданин РФ.

По словам мужчины, он и американец провели ночь в СИЗО.

Как заявил россиянин, он обвиняется в отмывании денег. Он отметил, что вся валюта, на которую есть сопровождающие документы, была ввезена в Замбию легально. Арест произошел при попытке задекларировать валюту, уточнил гражданин РФ.

Он также сообщил, что, по мнению адвокатов, единственным их проступком являлось нарушение валютного законодательства, но это по закону полагается лишь штраф в размере $500. Россиянин пояснил, что он и его коллега приобрели малавийскую валюту, которая считается неконвертируемой.

«Мы не купили ее в банке, данную валюту мы купили с улицы. Вот мы купили это на рынке. Вся проблема началась с того, что у нас не было документов о покупке денег», — добавил гражданин РФ.

До этого в Таиланде задержали россиянина по подозрению в продаже поддельных паспортов.

Ранее россиянина задержали за перевод средств в поддержку ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами