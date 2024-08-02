ВСУ атаковали беспилотниками гражданских в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов-камикадзе атаковали гражданских, которые эвакуировались из села Раздоловки в Донецкой народной республике (ДНР) на территорию, подконтрольную российской армии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на самих беженцев.

По словам одного из участников эвакуации, украинские военные видели и знали, что населенный пункт покидали обычные гражданские люди с вещами, неодетые в военную форму. Он заявил, что причиной намеренных атак по гражданским являлось то, что они решили эвакуироваться на подконтрольную Вооруженным силам РФ территорию.

«Почему они это решили сделать? Ну, может, от того, что мы не пошли на ту сторону. Они же заходили и говорили нам: «Ну, идете с нами? Кого вы ждете?» Мы отвечали, что никого не ждем, правду-то не скажешь, потому что всем понятно, что сразу тебя же это... Я, по сути, и не хотел на ту сторону уходить», — сказал участник эвакуации.

28 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные взяли под контроль Раздоловку. По информации ведомства, населенный пункт был взят под контроль в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск.

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