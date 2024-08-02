Триатлонистка заявила об ощущении мусора во время заплыва в Сене

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен заявила, что во время заплыва в Сене в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже почувствовала в воде мусор. Ее слова передает издание New York Post.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», — заявила спортсменка.

Во время заплыва на 1500 метров Вермейлен финишировала на 24-м месте. Бельгийская спортсменка отметила, что выпила много воды, будучи в Сене, и переживает, как это отразится на ее организме. Она раскритиковала чиновников, которые заявляли о безопасности реки.

Накануне испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что участникам Игр, которые соревновались в триатлоне и плавали в Сене, угрожает заражение серьезными заболеваниями.

Соревнования по триатлону проходили накануне. Причем их откладывали из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. Однако позже власти заверили, что очистили реку от нечистот, и разрешили проведение соревнований. После них спортсмены жаловались на тошноту и рвоту.

Ранее Макрон отреагировал на заплыв по Сене в рамках триатлона на Олимпиаде.