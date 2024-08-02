Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Триатлонистка заявила об ощущении мусора во время заплыва в Сене

Триатлонистка Вермейлен пожаловалась на мусор во время заплыва в Сене на Играх

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен заявила, что во время заплыва в Сене в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже почувствовала в воде мусор. Ее слова передает издание New York Post.

«Проплывая под мостом, я почувствовала и увидела вещи, о которых нам не следует слишком много думать», — заявила спортсменка.

Во время заплыва на 1500 метров Вермейлен финишировала на 24-м месте. Бельгийская спортсменка отметила, что выпила много воды, будучи в Сене, и переживает, как это отразится на ее организме. Она раскритиковала чиновников, которые заявляли о безопасности реки.

Накануне испанская триатлонистка Мариам Касильяс назвала позором олимпийские заплывы в Сене.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что участникам Игр, которые соревновались в триатлоне и плавали в Сене, угрожает заражение серьезными заболеваниями.

Соревнования по триатлону проходили накануне. Причем их откладывали из-за качества воды, которое ухудшилось после проливных дождей. Однако позже власти заверили, что очистили реку от нечистот, и разрешили проведение соревнований. После них спортсмены жаловались на тошноту и рвоту.

Ранее Макрон отреагировал на заплыв по Сене в рамках триатлона на Олимпиаде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами