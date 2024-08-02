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Власти Севастополя рассказали, что будут делать с упавшей частью ракеты

Упавшую в Севастополе ракету уничтожат на месте, если вывоз будет невозможным

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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Упавшая в Севастополе часть ракеты будет уничтожена на месте, если ее вывоз будет невозможным. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова.

«Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности», — написал он, отметив, что проживающих рядом людей оповестят дополнительно.

Проспект генерала Острякова и дорога-дублер, отметил губернатор, будут перекрыты до 12:00 мск, пока специалисты собирают взрывоопасные предметы.

Общественный транспорт будет ходить по временной схеме по другим улицам, расписание будет опубликовано департаментом транспорта, добавил Развожаев.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

Ранее ВСУ атаковали Крым двумя ракетами ATACMS.

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