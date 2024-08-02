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В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Гусева.

Губернатор попросил местных жителей сохранять спокойствие. По его словам, силы противовоздушной обороны находятся наготове.

До этого Гусев заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы подавили и сбили украинский дрон, который при падении повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод.

16 июля Гусев сообщал, что после падения обломков украинского беспилотника в поселке городского типа Подгоренский местный житель получил резаную рану правого предплечья.

Накануне Вооруженные силы Украины применили метеозонды в атаке на Воронежскую область. Воздушные цели были уничтожены средствами ПВО, заявил глава региона Александр Гусев. Он добавил, что состояние пожилой женщины, которая пострадала при ночной атаке, врачи оценивают как средней степени тяжести. Пенсионерку поместили в одну из больниц, ей оказывается вся необходимая помощь.

Ранее на Украине заявили, что запускают дроны в Россию с секретных баз.

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