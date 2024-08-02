Четвертое тело извлекли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле

Тело четвертого погибшего извлечено из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле могут находиться еще более 10 человек. На месте работают две бригады реаниматолов и врачей медицины катастроф, а также экипажи санитарной авиации, готовые доставить пострадавших к медикам и более сложному оборудованию как можно быстрее.

До этого еще одного человека спасли из-под завалов дома в Нижнем Тагиле.

Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Нижнем Тагиле произошел утром 1 августа.

Ранее взрыв произошел на предприятии по добыче газа в ЯНАО.