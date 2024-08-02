Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Речь идет о проспекте Генерала Острякова, 242, корпус 2. На дороге много суббоеприпасов, написал он, отметив, что оперативные службы будут убирать их и принимать решение, возможна ли транспортировка для уничтожения на полигоне.

Губернатор призвал жителей не выходить из домов и не подходить к окнам. Позже при помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу, отметил он.

На месте обнаружения суббоеприпасов развернут оперштаб, добавил Развожаев.

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских войск на Севастополь, над городом сбили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что над Севастополем сбили цели с металлическими поражающими элементами.