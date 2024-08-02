Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умерла актриса из фильма «Гений»

Народная артистка Украины Приходько умерла в возрасте 79 лет

close
100%
киностудия им. А.Довженко

Народная артистка Украины Людмила Приходько ушла из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра.

В театре отметили, что Приходько почти 50 лет служила на их сцене, сыграв более 150 ролей в комедиях, драмах, трагикомедиях, поэтических спектаклях и кино. Прощание с актрисой пройдет 2 августа в Волынском драмтеатре.

Приходько родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. В 1967 году она окончила Киевский институт театрального искусства. В 1970–1976 годах артистка работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, с 1976 года — в Волынском музыкально-драматическом театре.

Приходько дебютировала в кино в 1966 году. Она известна по фильмам «Прощайте, фараоны!» (1975), «Гений» (1991), «Расстанемся — пока хорошие» (1991).

23 июля участница музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Екатерина Шкляева ушла из жизни в возрасте 86 лет.

До этого в Москве скончался бывший солист оперной труппы Большого театра Юрий Маркелов.

Ранее умер актер «Санта-Барбары», женившийся на фанатке из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами