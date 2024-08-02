Умерла актриса из фильма «Гений»

Народная артистка Украины Людмила Приходько ушла из жизни на 80-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного музыкального драмтеатра.

В театре отметили, что Приходько почти 50 лет служила на их сцене, сыграв более 150 ролей в комедиях, драмах, трагикомедиях, поэтических спектаклях и кино. Прощание с актрисой пройдет 2 августа в Волынском драмтеатре.

Приходько родилась 19 июня 1945 года в украинском городе Канев. В 1967 году она окончила Киевский институт театрального искусства. В 1970–1976 годах артистка работала в Тернопольском музыкально-драматическом театре, с 1976 года — в Волынском музыкально-драматическом театре.

Приходько дебютировала в кино в 1966 году. Она известна по фильмам «Прощайте, фараоны!» (1975), «Гений» (1991), «Расстанемся — пока хорошие» (1991).

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