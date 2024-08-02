Самолет с освобожденными Россией заключенными сел в Германии

Самолет с иностранными гражданами, освобожденными Россией в ходе состоявшегося в Анкаре обмена заключенными, прибыл в Кельн. Об этом сообщает издание Bild.

Издание утверждает, что самолет приземлился в 23:37 мск.

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Прибывших в аэропорту встретит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. По словам выступившего с короткой пресс-конференцией канцлера, переговоры по обмену велись на протяжении несколько месяцев. Также, по словам Шольца, ранее в четверг с ним созвонился президент США Джо Байден и поблагодарил за работу над обменом.

До этого заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между Россией и США не повлечет за собой изменений в отношениях Москвы и Вашингтона.

1 августа Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Для проведения обмена в Анкару прибыли два самолета из РФ. По данным телеканала NTV, в списке оказались двое детей.

Российская сторона получит восемь своих граждан, Германии передадут 12 заключенных. Из американцев в списке фигурируют журналист Эван Гершкович и морпех Пол Уилан, а также журналистка Алсу Курмашева. Среди россиян — Вадим Красиков, осужденный в ФРГ пожизненно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ показала фрагмент операции по обмену заключенных.