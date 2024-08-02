Миллениалы тратят на путешествия больше зумеров

Каждый третий россиянин выбирает онлайн-регистрацию — услугу, позволяющую зарегистрироваться на рейс онлайн (37%). Из тех, кто воспользовался этой возможностью, 58% оказались зумерами, а 42% — миллениалами. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Выбор конкретного места в самолете стал самой популярной услугой среди всех поколений, его выбрали 59% респондентов, из них 46% оказались миллениалами, а 12% — зумерами. Особенно быстро разбирают места в начале салона у окна, до 10-го ряда, так как они экономят время при посадке и выходе из самолета. Также часто выбирают места у аварийных выходов с большим расстоянием между креслами. В среднем избранное самостоятельно пассажиром место стоит около 800 рублей», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Возможность оплаты дополнительного багажа приобретали 13% респондентов, причем миллениалы пользовались этой услугой чаще (9%), чем зумеры (4%). Приоритетную поддержку, предоставляющую доступ к ускоренной помощи в поездке, выбрали не так часто — всего 4% опрошенных, включая 3% миллениалов и 1% зумеров. Возврат билетов оформляли 3% респондентов, из которых 2% были миллениалы и 1% — зумеры.

Самой непопулярной опцией стал заказ дополнительного питания — его выбрали 2,6% респондентов, 1,9% зумеры и 0,7% миллениалы. Хотя стандартное питание часто включено в стоимость билета, некоторые пассажиры предпочитают заказывать специальные блюда во время поездки.

«Средняя стоимость полного пакета услуг (онлайн-регистрация, выбор конкретного места, оплата дополнительного багажа, приоритетная поддержка, возврат купленных билетов, выбор особого питания) составляет 8 100 рублей. Миллениалы в среднем готовы доплачивать за комфорт 3 000 рублей, предпочитая выбирать места, оплачивать дополнительный багаж, приоритетную поддержку и возврат билетов. Зумеры, в свою очередь, готовы доплачивать в среднем 1 500 рублей, чаще всего выбирая комфортные места, оплачивая дополнительный багаж», — дополнила Долгих.

Ранее выяснилось, что зумеры чаще миллениалов встречаются с друзьями лично.