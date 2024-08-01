В ХМАО неизвестный угостил детей на детской площадке конфетами и пригласил их к себе домой

В Нефтеюганске ищут мужчину, который приставал к детям на игровой площадке и угощал их сладостями. Об этом сообщает Ura.ru.

Правоохранители уже начали проверку по факту публикации во «ВКонтакте» новости о появлении во втором микрорайоне неизвестного, который якобы пытался заманить к себе домой чужих детей.

По словам местного жителя, его сын боится выходить из дома после того, как столкнулся на улице с незнакомцем, который предложил ему конфеты.

Очевидцы также утверждают, что рядом с подозрительным гражданином была некая женщина. Однако пока ни о его спутнице, ни о нем самом сведений не поступало.

«Личность мужчины пока не установлена», — уточнили в УМВД.

Ранее двое мужчин пытались заманить ребенка в машину, обещая отвезти его в больницу к родителям.