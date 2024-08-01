В Хабаровске врачи вытащили руль от велосипеда из ноги пациента

Хирурги Краевой клинической больницы им. Сергеева в Хабаровске оказали помощь молодому мужчине, который получил серьезные травмы, катаясь на велосипеде. Об этом в Telegram-канале сообщил главный врач учреждения Андрей Субботин.

Молодой человек был доставлен в больницу бригадой скорой помощи, он неудачно упал с велосипеда, руль вонзился ему в бедро и пережал артерию. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«К нам пациент попал спустя три часа после происшествия. Длительная перетяжка ноги жгутом привела к ишемии конечности. Поэтому сразу же после выполнения пластики артерии была выполнена тромбэктомия, то есть удалены свежие тромботические массы из подколенной артерии и артерии голени», — сообщил Субботин.

Операция длилась три часа, мужчине полностью заменили разрушенный участок артерии и ушили порванные мышцы. Спустя сутки после хирургического вмешательства у мужчины возник артериальный тромбоз. Была выполнена повторная операция. Врачам удалось сохранить пациенту ногу, ему предстоит длительный курс восстановления.

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