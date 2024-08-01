Волк напал на ребенка во время лесной прогулки в Нидерландах

В городе Утрехт местные жители обеспокоены участившимися нападениями волков, хищник обитает в лесном массиве в черте города. Об этом сообщает The Guardian.

Первое нападение волка произошло несколько дней назад, хищник набросился и укусил девушку, которая гуляла в лесу после школы. В начале июля зверь растерзал пуделя одной из горожанок.

Последняя встреча местных жителей с волком произошла 31 июля, нападению подвергся другой ребенок, волк выскочил из кустов и сбил его с ног. Власти города выпустили официальное предупреждение с просьбой воздержаться от посещения лесной зоны.

Район Утрехтского хребта покрыт густым лесом и пользуется популярностью у любителей пеших прогулок, бегунов и велосипедистов. Власти заявили, что в связи с инцидентами провинция готовит разрешение на ликвидацию животного.

До этого сообщалось, что во Франции несколько волков напали на женщину в сафари-парке. Француженка утром вышла на пробежку и случайно пересекла зону сафари, по которой свободно перемещаются дикие животные. Во время тренировки бегунье не повезло: она встретилась сразу с несколькими волками, которые набросились на нее. Укусы пришлись в шею, спину и голень.

Ранее медведь вышел к гостинице у заповедника в Башкирии и похитил половину дыни.